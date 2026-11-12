Закрытое небо и погасший свет: хроника масштабной атаки беспилотников на Омск

Фото: Макс-канал Виталия Хоценко

В минувшую среду, 11 ноября, Омская область пережила одну из самых масштабных атак беспилотников, которая продолжалась более семи часов. На это время временно закрывали аэропорт, эвакуировали «G-Drive Арену», отменяли спортивные соревнования и культурные мероприятия. Из-за введенных ограничений меняли порядок работы больницы, а жители нескольких улиц Советского округа остались без уличного освещения.

Как развивались события, к каким последствиям привели введенные ограничения, и чего ждать в будущем – «Омск-информ» разбирает основные события этого дня.

Аэропорт закрыт

Около четырех часов дня об угрозе беспилотной атаки сообщил губернатор Виталий Хоценко. Соответствующее предупреждение поступило от Министерства обороны России.

– В регионе зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112, – сообщил к омичам глава региона.

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Одними из первых последствия угрозы ощутили пассажиры аэропорта «Омск-Центральный». Уже через несколько минут после объявления угрозы БПЛА сотрудники гавани временно приостановили прием и выпуск воздушных судов.

Такое решение органы управления воздушным движением приняли для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендовали следить за объявлениями в здании аэровокзала, электронными табло и информацией на сайтах аэропорта и авиакомпаний.

Позже возникли проблемы и с работой официального сайта воздушной гавани: при попытке открыть страницу пользователи сталкивались с уведомлением о невозможности установить соединение.

Арену эвакуируют

Ограничения коснулись не только воздушного сообщения. На фоне действующего режима беспилотной опасности в Омске могли наблюдаться перебои сотовой связи и мобильного интернета.

– В целях обеспечения безопасности в Омске могут наблюдаться временные ограничения сотовой связи и мобильного интернета, – заявила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

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Спортивную жизнь города также затронули эти ограничения. Из «G-Drive Арены» экстренно вывели зрителей и спортсменов, а вход на спортивный объект временно закрыли. В тот день здесь должен был начаться шестой этап юниорского Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири». Однако из-за угрозы беспилотников организаторы отменили все соревнования, запланированные на первый день турнира.

Фигуристам, тренерам и официальным лицам пришлось пережидать опасность в подвальном помещении гостиницы. Спортсмены провели там более двух часов. Тренер Ирина Жук также рассказывала , что участники соревнований сильно нервничали из-за происходящего.

– Обстановка в городе тяжелая. Мы слышим взрывы. Ребята сидят в подвале в гостинице, прячутся на цокольном этаже. Все сильно нервничают. Конечно, все стараются не паниковать, где-то даже с юмором пытаются быть. Но все нервничают. И мы, тренеры, за них нервничаем особенно. Взрывы до сих пор слышны, – рассказала Жук.

vk.ru/omskdrama

Перенос спектаклей

Атака беспилотников затронула и культурную жизнь Омска. Пришлось отменить или перенести все вечерние мероприятия. Так, спектакль «Женитьба Фигаро» в Омском академическом театре драмы перенесли на 22 января 2027 года, а показ «Ямы» в «Пятом театре» – на 26 января. Ранее приобретенные билеты остаются действительными.

Концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, который должен был пройти в Музыкальном театре, отменили. При этом, судя по информации на популярном билетном агрегаторе, выступление перенесли на 17 апреля следующего года.

Фото создано при помощи ИИ

Не остались в стороне и медицинские учреждения. В БСМП № 2 временно ограничили выход пациентов из здания.

– У нас все перекрыто. Никого не пропускаем и не выпускаем, – сообщили в больнице.

При этом городская поликлиника № 3 продолжила принимать посетителей в штатном режиме.

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Улицы потухших фонарей

Ближе к вечеру жители Омска столкнулись еще с одним неожиданным последствием атаки – перебоями в уличном освещении и электроснабжении. Около 19:00 фонари погасли на улицах Блюхера, Волкова, 2-й Поселковой, Нефтезаводской и Химиков. Позже, примерно к 21:00, о внезапном отключении электричества стали сообщать жители Центрального округа и микрорайона Амурский.

На фоне продолжающейся атаки экстренные службы Омской области перевели в режим повышенной готовности.

– ПВО Минобороны России продолжает сбивать вражеские БПЛА. Все экстренные службы Омской области работают в режиме повышенной готовности, – заявил Хоценко.

Беспилотную опасность в Омской области отменили только в половине двенадцатого. За это время российские средства ПВО успели уничтожить 85 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны, их перехватили с 8:00 до 20:00 по московскому времени над 11 регионами страны, в том числе Омской областью. Под атаку также попали Белгородская, Брянская, Курская, Орловская, Кировская и Ростовская области, Пермский край, Башкортостан, Удмуртия и акватория Черного моря.

Omskinform.ru

Как быть дальше?

На фоне произошедшего в региональном управлении МЧС напомнили о правилах поведения при объявлении беспилотной опасности.

– Главное правило в любой экстренной ситуации – не поддаваться панике, – сообщили «Омск-информу» в пресс-службе ведомства. – При объявлении беспилотной опасности необходимо укрыться в капитальном строении, не подходить к окнам. При обнаружении дрона или его обломков ни в коем случае нельзя их трогать, следует сообщить об этом по телефону 112 и отойти на безопасное расстояние. Снимать и публиковать в сети места падения беспилотников или работу средств ПВО категорически запрещено.

В МЧС также предупредили об ответственности за съемку и публикацию в интернете мест падения беспилотников и работы средств ПВО. Жителям рекомендуют получать информацию только из официальных источников и установить мобильное приложение «МЧС России».