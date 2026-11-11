Омск-информ
Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

В омских Нефтяниках потухли все фонари

Местные жители сообщают об отключении света на нескольких улицах.
нет света

В Советском округе Омска произошло массовое отключение уличного освещения. По словам местных жителей, около семи часов вечера без фонарей остались улицы Блюхера, Волкова и 2-я Поселковая.

Как сообщает корреспондент «Омск-информа», аналогичная ситуация наблюдается на улице Нефтезаводской.

– Светятся только окна домов, витрины и фары автомобилей, – сообщили редакции.

Напомним, что сегодня в Омской области ввели режим беспилотной опасности. Он длится уже более четырех часов.

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·Общество·Мария Филимонова

В омских Нефтяниках потухли все фонари

Местные жители сообщают об отключении света на нескольких улицах.
нет света

В Советском округе Омска произошло массовое отключение уличного освещения. По словам местных жителей, около семи часов вечера без фонарей остались улицы Блюхера, Волкова и 2-я Поселковая.

Как сообщает корреспондент «Омск-информа», аналогичная ситуация наблюдается на улице Нефтезаводской.

– Светятся только окна домов, витрины и фары автомобилей, – сообщили редакции.

Напомним, что сегодня в Омской области ввели режим беспилотной опасности. Он длится уже более четырех часов.

9071
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Рубрика - Общество