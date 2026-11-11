Переехавшая из Москвы в Омск крупная сеть аптек тут же попалась на нарушениях

Фото создано при помощи ИИ

Только что сменившая московскую прописку на омскую сеть аптек «Фармакопейка» оказалась в поле зрения надзорных органов. Территориальный орган Росздравнадзора по Омской области объявил организации предостережение за нарушение правил отпуска лекарств.

Как следует из материалов проверки, в октябре омич обратился в ведомство с жалобой на точку сети, расположенную на улице Красный Путь. Фармацевт продал ему препарат «Мемантин-ВЕРТЕКС» без предъявления врачебного рецепта. Этот медикамент применяется при тяжелых неврологических расстройствах и деменции, поэтому его свободная реализация строго запрещена законом.

Проверку информации Росздравнадзор провел через систему мониторинга движения лекарственных препаратов (ФГИС МДЛП), которая подтвердила факт проведения этой покупки без документов.

Ведомство квалифицировало действия сети как нарушение лицензионных требований и правил надлежащей аптечной практики. Руководству компании предписано провести инструктаж сотрудников и обеспечить строгий контроль за отпуском рецептурных медикаментов.

Примечательно, что инцидент всплыл сразу после крупного юридического маневра компании. Напомним, в начале ноября стало известно, что структура сети – ООО «Медэкспорт-Северная Звезда» – сменила московский юридический адрес на омский.