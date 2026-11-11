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·Общество·Мария Филимонова

Часть здания омского Главпочтамта выставили на продажу

Владелец оценил объект в 79 миллионов рублей.
Почта_России

На сайте объявлений появилось предложение о продаже крупного коммерческого объекта в центре Омска. На продажу выставлена часть исторического здания Главпочтамта на улице Интернациональной.

Стоимость помещения площадью 1,5 тысячи квадратных метров составляет 79 миллионов рублей. Новому владельцу предлагают пять свободных этажей в строении 1970 года постройки.

Здание находится рядом с пожарной каланчей. Объект делят между собой региональные управления «Почты России» и МЧС, а также различные коммерческие организации. Продаваемые площади реализуются вместе с действующим арендным бизнесом.

Ранее эта же недвижимость уже появлялась на рынке. В 2018 году объект предлагали купить за 46 миллионов рублей.

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·Общество·Мария Филимонова

Часть здания омского Главпочтамта выставили на продажу

Владелец оценил объект в 79 миллионов рублей.
Почта_России

На сайте объявлений появилось предложение о продаже крупного коммерческого объекта в центре Омска. На продажу выставлена часть исторического здания Главпочтамта на улице Интернациональной.

Стоимость помещения площадью 1,5 тысячи квадратных метров составляет 79 миллионов рублей. Новому владельцу предлагают пять свободных этажей в строении 1970 года постройки.

Здание находится рядом с пожарной каланчей. Объект делят между собой региональные управления «Почты России» и МЧС, а также различные коммерческие организации. Продаваемые площади реализуются вместе с действующим арендным бизнесом.

Ранее эта же недвижимость уже появлялась на рынке. В 2018 году объект предлагали купить за 46 миллионов рублей.

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Рубрика - Общество