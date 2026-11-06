Известную сеть омских пекарен продают с огромным дисконтом

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В Омске вновь выставили на продажу сеть пекарен-кулинарий «Бистро-рецепт». Владелец бизнеса снизил аппетиты: если в июле за действующее предприятие с 7-летней историей просили 4,32 млн рублей, то теперь ценник упал до 3,69 млн рублей.

Вместе с ценой изменился и масштаб бизнеса – в свежем предложении речь идет уже о 6 действующих точках реализации вместо семи, фигурировавших летом. При этом сеть сохраняет полный цикл производства: от собственной выпечки хлебобулочных изделий до изготовления готовой кулинарии.

Согласно опубликованным финансовым показателям, месячная выручка сети составляет порядка 2 млн рублей, а расходы – 1,7 млн. Чистую прибыль собственник оценивает в 300 тысяч рублей в месяц, рассчитывая, что новый владелец сможет окупать вложения в течение года.

В стоимость сделки входит все торговое и производственное оборудование, права аренды помещений, команда сотрудников, база поставщиков, а также маркетинговые активы – действующий бренд, мобильное приложение, собственная доставка и профили на картах.

Причину продажи собственник по-прежнему предпочитает обсуждать только при личной встрече.

Ранее сообщалось, что в Омске выставили на продажу сеть кондитерских «Пряно Румяно».