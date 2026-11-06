Подрядчик скандального омского долгостроя ушел в банкротство

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Известный омский застройщик ООО «СПК «Дорстрой» официально признан банкротом. В минувший четверг, 5 ноября, арбитражный суд принял решение открыть в отношении компании конкурсное производство.

Предприятие было основано омским бизнесменом Рафаелом Авеяном в 2012 году. Несмотря на то что в 2020 году юрлицо сменило прописку на Самарскую область, его работа оставалась плотно связанной с Омском. «Дорстрой» специализировался на дорожных госконтрактах и достройке проблемных жилых домов.

Самым крупным и скандальным проектом компании стала высотка в Левобережье на улице Перелета – бывшем «Квартале романтиков», переименованном в ЖК «Весна». Летом 2023 года фирма Авеяна взялась завершить долгострой, готовый лишь наполовину, за 567 миллионов рублей. Сдать объект обещали еще в 2024 году, однако дольщики ключей так и не дождались.

В июле Рафаела Авеяна отправили в СИЗО по уголовному делу о нарушении прав дольщиков. Теперь затянувшееся банкротство подрядчика перешло в финальную стадию – конкурсное производство.