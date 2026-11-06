Ставят в два ряда: что творится на месте будущих платных парковок в Омске

Фото: Omskinform.ru

На центральных улицах Омска продолжается организация платных парковок. Работы выполняет московское ПАО «Софтлайн» по заказу Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Цена контракта – 380 млн рублей.

Корреспондент РИА «Омск-информ» выяснил, как обстоят дела с парковками в местах, где планируют брать плату за стоянку автомобилей. Спойлер – вдоль дорог уже установили соответствующие знаки.

Машины в два ряда

Одним из адресов, где парковаться вскоре придется платно, является улица Карла Либкнехта, 2. В здании располагается офисный центр «Треугольник».

Фото: Omskinform.ru

В рабочее время все парковки около этого здания заняты. Машинами заставлены и обочины около соседних домов, в которых располагаются Омский государственный педагогический университет, Финансовый университет при Правительстве РФ и Клинический диагностический центр. Даже под знаками «Остановка запрещена» кто-то припарковал автомобили.

Фото: Omskinform.ru

Такая же ситуация по адресам: Ленина, 5, и Карла Либкнехта, 11. Это рядом стоящие здания. В первом располагаются торговый дом «Любинский». Второе – административное здание с банком, кафе и магазинами.

Отметим, что у некоторых организаций в центре города имеются свои отдельные закрытые парковки. Однако достаточно ли там мест – вопрос. Ранее также сообщалось, как сами водители отнеслись к идее платных парковок.

Фото: Omskinform.ru

Еще хуже ситуация на Карла Либкнехта, 19, возле бизнес-центра «На Гагарина». Там машины стоят вдоль улицы в два ряда. Водители оставляют на лобовых стеклах бумажки с номерами телефонов, чтобы другие автомобилисты, которых они подпирают, могли позвонить и попросить переставить машину.

В округе ситуация не лучше. Соседние улицы также заставлены машинами.

Фото: Omskinform.ru

По всем этим адресам уже установлены знаки платной парковки. Однако кроме знаков никакого оборудования нет, камер тоже пока не видно.

Контракт на сотни миллионов

По условиям контракта на 380 млн рублей, «Софтлайн» должен был установить оборудование до конца октября. После этого компания обязана предоставить это оборудование городу в лизинг до конца 2028 года.

Обычно на платных парковках устанавливают шлагбаумы и въездные стойки, паркоматы, информационные табло и распознавания автомобильных номеров и видеонаблюдения. Однако на омских парковках, видимо, будут только камеры. Остальное оборудование заказали для серверной и диспетчерской, которые будут располагаться по адресу Долгирева, 99 (территория муниципального предприятия «Транссигнал», которое занимается обеспечением организации дорожного движения и повышением его безопасности в Омске).

– Предметом лизинга является единый комплекс технических средств, включающий оборудование, серверную инфраструктуру, средства фотовидеофиксации, средства передачи данных и информационной безопасности, а также права использования программного обеспечения, необходимого для функционирования автоматизированной информационной системы «Управление платным парковочным пространством Омска», предназначенной для централизованного управления парковочным пространством, информирования пользователей о его объектах, а также для обеспечения контроля оплаты размещения транспортных средств на платных муниципальных парковках с применением средств фотовидеофиксации, функционирующих в автоматическом режиме, – сообщается в проекте контракта.

Фото: Omskinform.ru

Список оборудования, которое получит город в лизинг:

серверы – 11 штук,

коммутаторы – 26 штук,

контроллеры средств организации беспроводной сети – 2 штуки,

дисковый массив – 1 штука,

мониторы, подключаемые к компьютерам, – 5 штук,

клавиатуры – 5 штук,

компьютерные мыши – 5 штук,

технические средства автоматической фотовидеофиксации (камеры) – 12 комплектов,

программное обеспечение – 5 единиц,

точки доступа – 30 единиц,

шлюзы безопасности – 14 штук,

системные блоки – 5 штук.

Масштаб «платности»

К концу года в Омске появится 200 платных парковок на 3794 места. Нововведения планируются на 47 улицах и будут действовать с 08:00 до 20:00. Бесплатный период составит всего 15 минут. Сверх этого времени за каждый час придется отдавать по 60 рублей.

По контракту с ПАО «Софтлайн» в план размещения предмета лизинга входят адреса:

Карла Либкнехта, 2, 11, 19, 33;

Ленина, 3, 5, 6, 8а, 20, 21, 22, 23а, 24, 30, 40, 53;

Краснофлотская, 24а;

Петра Некрасова, 3, 4, 6, 10;

Партизанская, 1/2а, 2, 4, 4а, 6, 8, 10а, 14, 16, 20;

Голикова, 2;

Таубе, 15;

Щербанева, 2, 20, 35;

Гагарина, 3; 22, 28, 34;

Бударина, 15;

Ивана Алексеева, 2;

Красный Путь, 1, 4, 5, 9, 11, 18;

Интернациональная, 4, 15;

Набережная Тухачевского, 14;

Тарская, 6, 7, 10, 11, 13а, 46;

Красногвардейская, 37, 42, 43, 44, 46, 47;

Фрунзе, 1/4, 38, 40, 52, 54, 80, 93;

Рабиновича, 78, 93а, 108;

Певцова, 5, 6, 11;

Чапаева, 111;

Орджоникидзе, 7, 16, 42, 45, 56;

Герцена, 3, 19, 33, 34;

Косарева, 103а;

Гусарова, 13, 24, 26, 33;

Чернышевского, 2/1, 2/2;

Булатова, 41, 69;

Карла Маркса, 4, 5а, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15/1, 16, 17, 18, 33;

Лермонтова, 4, 8, 20, 22, 32;

Почтовая, 2, 4, 22, 25;

Чкалова, 12, 25, 27, 37;

Стачечная, 15, 19;

Красных Зорь, 4 б, 19;

Пушкина, 9, 17, 19, 26, 30, 33, 39, 59, 63, 64а, 67, 67/2, 76, 57/1, 99, 101, 110, 112;

Съездовская, 29/1, 29/2, 31, 33, 34;

Чокана Валиханова, 4, 15, 16, 17;

Маршала Жукова, 4/1, 4/2, 6, 70, 72/1, 72/1, 74/2, 76, 78;

Ленинградская площадь, 3;

Масленникова, 9, 10, 26, 26/1, 28;

Звездова, 2;

Ильинская, 9;

Броз Тито, 2/1, 5;

Пранова 3, 4, 5, 7;

Думская, 5;

Маяковского, 2, 6/1, 9, 16, 17, 23;

Театральная, 44;

Газетный переулок, 6, 6/1, 8, 8/1;

Музейная;

сквер Казанника;

Аллея олимпийских чемпионов.

Большая часть из этого списка – места (так называемые карманы) вдоль дорог. Однако есть там и плоскостные парковки в отдалении от проезжей части.

В списке адресов много офисных, торговых и бизнес-центров, административных зданий, ресторанов и т. д. Однако встречаются и обычные жилые дома с коммерческими помещениями, например на Карла Маркса.

Иными словами, места для платных парковок сейчас бесплатно заставлены личным транспортом. Как поведут себя водители в новой реальности, угадать несложно – начнут искать стоянки для авто в ближайших дворах, раздражая местных жителей и посетителей магазинов. Станут ли платить – большой вопрос.