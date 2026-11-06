Крупная омская стройкомпания «кинула» уволенного работника

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Крупное строительное предприятие АО «ОМУС-1» получило предостережение от Государственной инспекции труда. Поводом для вмешательства ведомства стала жалоба бывшего работника компании на систематическое ущемление его финансовых прав.

Согласно материалам проверки, уволившийся омич не получил полноценный расчет. Работодатель «забыл» оплатить ему сверхурочные часы и смены в выходные дни, а также не выплатил компенсацию за неиспользованный отпуск. Дополнительно сотруднику отказались выдать обязательный расчетный листок.

Трудинспекция указала руководству «ОМУС-1» на недопустимость подобных нарушений ст. 127, 136, 152 и 153 ТК РФ и потребовала погасить возникшие обязательства.

Отметим, что «ОМУС-1» работает на омском строительном рынке с 1992 года и специализируется на монтаже металлоконструкций, ремонте оборудования и производстве стройматериалов.

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