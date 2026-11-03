В конфетах омской кондитерской фабрики нашли червей

Фото создано при помощи ИИ

Управление Роспотребнадзора по Омской области объявило официальное предостережение ОАО «Сладонеж». Поводом для реакции надзорного органа стала жалоба на реализацию конфет «Сладонежская картошка».

Как следует из материалов проверки, конфеты были куплены 26 сентября в магазине сети «Мария-Ра» в Барнауле. Покупатель обнаружил внутри сладостей червей, несмотря на то что срок годности товара не истек, а целостность заводской упаковки не была нарушена.

По итогам рассмотрения обращения омское ведомство направило руководству кондитерской фабрики предостережение с требованием обеспечить соблюдение всех санитарных и нормативных требований на производстве.

Ранее «Союзмультфильм» потребовал от «Сладонежа» 24 миллиона рублей за конфеты с изображением Буратино.