В РЭК объяснили, почему омичей не должна пугать повышенная плата за ЖКХ

фото: https://www.magnific.com

Жители Омской области в соцсети «ВКонтакте» забили тревогу из-за резкого подорожания вывоза отходов в районах, и на эти жалобы отреагировал председатель Региональной энергетической комиссии Дмитрий Русских. Председатель Региональной энергетической комиссии Дмитрия Русских прокомментировал ситуацию.

По словам главы комиссии, с 1 октября текущего года в регионе действует индекс, который ограничивает суммарный платеж за коммунальные услуги, – 13 %. Кроме того, установлено предельное отклонение от среднего индекса на уровне 12,9 %. Ограничения распространяются именно на общую сумму в квитанции, тогда как стоимость отдельной услуги может отклоняться от индекса в любую сторону. Чтобы итоговый платеж не выходил за рамки, для жителей предусмотрены льготные тарифы.

– Для того, чтобы общий платеж не превышал установленные ограничения, установлены льготные тарифы для населения. Разницу между льготными и экономически обоснованными тарифами ресурсоснабжающим организациям компенсируют из регионального бюджета. Также предоставляются дополнительные меры социальной поддержки в виде частичной компенсации расходов по оплате коммунальных услуг на основании заявления гражданина (через многофункциональные центры), что предусматривает возврат части фактически уплаченной суммы за совокупный набор коммунальных услуг в размере, обусловливающем превышение предельного индекса, – говорится в официальном комментарии Дмитрия Русских.

Отвечая на просьбы пользователей объяснить ситуацию проще, председатель РЭК уточнил, что для муниципалитетов региона на период с 1 октября по 31 декабря 2026 года предельный индекс утвержден на отметке 25,9 %. Ради соблюдения этих ограничений вводятся льготные тарифы на тепло, холодную и горячую воду, водоотведение, а также на обращение с твердыми коммунальными отходами. Именно утвержденные тарифы, по его словам, и обеспечивают удержание платежей в заданных пределах.