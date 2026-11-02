Под Омском продают усадьбу с прудом и теннисным кортом за 81 млн рублей

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В селе Ачаир Омского района выставили на продажу крупный загородный дом. Как сообщается на сайте объявлений, объект представляет собой двухэтажное кирпичное строение площадью 1 980 кв. м на участке в 1,4 га.

По описанию в объявлении, своим обликом и масштабом здание скорее похоже на усадьбу, чем на типичный коттедж. На территории также размещены гостевой дом на 160 «квадратов» с баней, пруд для разведения рыбы, теннисный корт, аллея плодовых деревьев и спуск к Иртышу. Внутри первого этажа находятся кухня-столовая, гостевые спальни с ванными и гардеробными, кинозал, помещение с бильярдным и теннисным столами, тренажерный зал и бассейн. Второй уровень занимают спальни, библиотека и творческая комната, а в самом доме работают система «умный дом» для микроклимата, собственная подстанция и установка для очистки воды.

Дом уже выставляли на продажу в 2025 году. Тогда его оценивали в 82 млн рублей. Сейчас он на 1 млн рублей дешевле.

Потенциальным покупателям предлагают использовать объект не только для частного проживания, но и в качестве инвестиции – например, под базу отдыха, зоопарк или ферму. Рядом с участком расположен Ачаирский женский монастырь. На момент публикации объявления этот лот остается одним из самых дорогих предложений жилой недвижимости в Омской области – его цена составляет 81 млн рублей.