Владелец дома переезжает и предлагает здание со всей мебелью.

В Омске выставили на продажу двухэтажный коттедж за 50 млн рублей. Кирпичное здание 2010 года постройки, состоящее из 6 комнат, располагается в поселке Чукpеевкa на улице Костерина.

— Два уpoвня плюc мaнcарда c oкнами (при желaнии мoжно oбустpoить полноцeнный тpетий этаж). Стpoили из дoрогиx качecтвенных матеpиалов, пpодуманный дизайнepский ремoнт, в cвeтлых тoнaх, — сообщается в объявлении.

На первом этаже располагаются прихожая, большой холл с лестницей, гостиная с биокамином, вместительная кухня-столовая, терраса с выходом на задний двор, гостевая комната, санузел, прачечная, котельная. На втором этаже три спальни, гардеробноая, кабинет, санузел с ванной и душевой.

На территории есть видеонаблюдение, растут ели, туи и газон. Неподалеку — отапливаемый домик для отдыха с баней, санузлом и кухней.

В объявлении говорится, что продается коттедж в связи с переездом хозяев. Мебель может также получить новый хозяин.