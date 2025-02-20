В селе Усть-Заостровка, где проживает бывший губернатор, ввели самый большой жилой дом на территории Омской области.

За 2024 год в Омской области был построен 3951 жилой дом общей площадью 461,4 тыс. кв. м, сообщили в региональном управлении Росреестра. Это в 1,3 раза больше показателей 2023 года.

Большая часть домов – 2034 объекта – построены в муниципальных районах области. Лидер среди них – Омский район, где ввели 1787 домов. Один из них, в селе Усть-Заостровка, стал самым большим на территории региона.

– Самым большим жилым домом, учтенным в ЕГРН в 2024 году, является дом в четыре этажа, один из которых подземный, в селе Усть-Заостровка площадью 1404 кв. метров. Средняя площадь жилого дома из зарегистрированных в 2024 году составляет 116,8 кв. м, – отметил руководитель Управления Росреестра по Омской области Сергей Чаплин.

Отметим, что в Усть-Заостровке проживает бывший глава Омской области Леонид Полежаев. Четырехэтажный коттедж, очевидно, возвел один из его многочисленных соседей. Чаще всего жители региона предпочитают строить одно- или двухэтажные дома. Трехэтажных коттеджей за прошлый год сдали всего 31.