Двухэтажный частный дом находится в поселке Рыбачий на Левобережье и располагается на берегу Иртыша.

Двухэтажный частный дом находится в поселке Рыбачий на Левобережье и располагается на берегу Иртыша.

На омском Левобережье, в поселке Рыбачий, выставили на продажу двухэтажный частный дом площадью 180 кв. м. За коттедж, построенный в 2017 году, и участок площадью 6 соток продавец запросил 59,5 млн рублей.

В объявлении на сайте Avito указано, что дом полностью кирпичный, крыша выполнена из мягкой черепицы, отопление газовое, во всем доме теплый пол, а ремонт выполнен в современном стиле из качественных материалов.

На первом этаже коттеджа находятся три спальни, еще одна, площадью 51 кв. м, находится на втором этаже. На территории расположены гараж, баня и крытая зона отдыха. Неподалеку от коттеджа берег Иртыша с песчаным пляжем.

Отметим, что коттедж располагается на улице 1-я Рыбачья, где, по некоторым данным, находится дом высокопоставленного чиновника облправительства. Ему прочат скорую отставку.