154 сотрудника предприятий ГК «Титан» в Омске и Пскове проходят профессиональную подготовку и переподготовку в рамках национального проекта «Кадры». Обучение организовал корпоративный университет холдинга по пяти востребованным рабочим направлениям.
На заводе «Омский каучук» работники осваивают профессии слесаря-ремонтника, станочника широкого профиля, стропальщика и машиниста компрессорных установок. На предприятии «Титан-Полимер» в Пскове организована подготовка лаборантов химического анализа.
Программа реализуется в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости». Практические занятия проходят непосредственно на производственных площадках компании. Под руководством опытных наставников сотрудники учатся работать с оборудованием, осваивают необходимые технологические операции и закрепляют профессиональные навыки. Теоретическую подготовку проводят инженерно-технические специалисты предприятий.
– Развитие кадрового потенциала – одно из ключевых условий устойчивой работы и технологического развития предприятий. Для нас принципиально важно, чтобы профессиональное обучение было максимально приближено к реальному производству. Поэтому значительная часть программы проходит непосредственно на рабочих местах, под руководством опытных специалистов. Участие в национальном проекте «Кадры» позволяет расширять возможности профессионального роста сотрудников, повышать их квалификацию и формировать необходимые компетенции внутри компании, – отметила заместитель генерального директора по стратегическому развитию и управлению персоналом ГК «Титан» Оксана Бородина.
После завершения курсов участники смогут получить новую квалификацию с присвоением соответствующего разряда.