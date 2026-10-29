ГК «Титан» формирует новые подходы к подготовке кадров для химпрома

Фото: ГК Титан

В Омске завершилась стажировка преподавателей пяти российских технических вузов на предприятиях ГК «Титан». Участники изучили актуальные производственные задачи и обсудили, как адаптировать программы обучения к требованиям современной химической промышленности.

Стажировка прошла в рамках федерального проекта «Опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии» национального проекта «Новые материалы и химия». Организатором выступил Корпоративный университет ГК «Титан».

В программе участвовали представители Омского государственного технического университета, Казанского национального исследовательского технологического университета, Тихоокеанского государственного университета, Тверского государственного технического университета и Санкт-Петербургского государственного технологического института.

Одним из ключевых мероприятий стал круглый стол с участием преподавателей, специалистов Инжинирингового центра ГК «Титан», сотрудников завода «Омский каучук» и молодых специалистов, недавно окончивших вузы. Участники обсудили востребованные компетенции инженеров и технологов, соответствие образовательных программ запросам предприятий и возможности интеграции учебного процесса с производственной практикой.

Отдельно рассмотрели цифровую трансформацию промышленности и применение искусственного интеллекта в химическом производстве. Полученный опыт планируют использовать для актуализации учебных дисциплин и развития практико-ориентированной подготовки специалистов.

– Подготовка кадров для химической промышленности – стратегическая задача, которую невозможно решить усилиями только предприятий или образовательных организаций. ГК «Титан» ведет масштабную работу по формированию кадрового резерва отрасли, выстраивая непрерывную систему взаимодействия со школами, колледжами и ведущими университетами страны. При этом принципиально важно, чтобы образовательные программы развивались вместе с производством, учитывали появление новых технологий и реальные потребности предприятий, – отметила заместитель генерального директора по стратегическому развитию и управлению персоналом ГК «Титан» Оксана Бородина.

По ее словам, стажировки преподавателей позволяют передавать актуальные производственные знания непосредственно в образовательную среду и готовить специалистов, способных решать технологические задачи с первых этапов профессиональной деятельности.