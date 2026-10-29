У омичей появился шанс улететь в Африку прямым рейсом

Фото: пресс-служба Правительства

Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением к авиаперевозчикам из африканских государств запустить регулярные рейсы в Российскую Федерацию. Инициатива прозвучала в ходе Экономического и гуманитарного форума, объединившего Россию и страны Африки.

По словам российского лидера, Москва готова предоставить партнерам всестороннее содействие в создании надежных транспортных коридоров, способных простимулировать товарооборот и привлечь взаимные инвестиции. Помимо этого, он предложил африканским авиакомпаниям начать работать в России.

– Приглашаем африканские авиакомпании начинать полеты в Российскую Федерацию, – сообщил Путин на Экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка.

Кроме того, российский лидер заявил о готовности участвовать в проектировании, строительстве и модернизации дорог, морских путей и транспортных узлов, а также внедрять современные цифровые системы управления и таможенного контроля.