Омичи массово рванули в Таиланд

Фото: Freepik.com

В Омске стартовала чартерная полетная программа в Таиланд на осенне-зимний сезон. Первый прямой рейс на остров Пхукет сегодня отправился при стопроцентной загрузке – бортом лайнера Airbus A330 авиакомпании «Северный ветер» вылетели 379 пассажиров.

Несмотря на утренние задержки рейсов, вызванные густым туманом, старт полетной программы прошел успешно. В аэропорту Омска отметили, что прямые перелеты в Таиланд будут выполняться в течение всей зимы.

Помимо «Северного ветра», регулярные чартерные рейсы на Пхукет из Омска также заявлены в расписании авиакомпании Azur Air.