Из-за плотного тумана в Омске пять самолетов ушли на запасные аэродромы

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Густой туман парализовал работу Омского аэропорта утром 27 октября. Из-за неблагоприятных метеоусловий и видимости всего около 300 метров авиакомпании массово переносят время прилета и вылета самолетов.

Как минимум пять лайнеров не смогли приземлиться в Омске и по решению командиров экипажей ушли на запасные аэродромы в соседние регионы. Рейсы из Санкт-Петербурга и два московских борта (авиакомпаний «Победа» и «Россия») приняли в Тюмени. Еще два самолета – из Сочи и Москвы («Аэрофлот») – перенаправили в Новосибирск.

В аэропорту поясняют, что самолеты прилетят в Омск сразу после нормализации погоды. Пассажирам и встречающим рекомендуют следить за изменениями на онлайн-табло аэропорта и сайтах авиаперевозчиков или уточнять информацию по телефону справочной службы 55-69-11.