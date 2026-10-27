Многострадальный омский долгострой на Химиков снова остался без подрядчика

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В Омске сорвалась очередная попытка достроить проблемный дом на пересечении улиц Химиков и Лаптева. Фонд защиты прав дольщиков отказался от подписания контракта с новым подрядчиком – ООО «Азовский строительный отдел», которое ранее выиграло аукцион по стартовой цене в 206,4 миллиона рублей.

Согласно протоколу комиссии от 26 октября, компанию дисквалифицировали из-за несоответствия требованиям конкурсной документации.

История этого здания тянется с 2006 года, когда его начала строить компания «Московская инвестиционная группа – 21 век». Спустя пять лет застройщика признали банкротом, а его руководителя Вадима Титова приговорили к лишению свободы за хищение средств дольщиков.

Позже права на участок перешли к созданному гражданами ЖСК, однако попытки привлечь новых подрядчиков – ООО «ТД «Эверест» и ООО «ГК «Энергосистемы» – закончились срывом сроков и новыми уголовными делами о мошенничестве.

Предыдущий контракт с компанией «Строительные материалы Сибири», которой руководит Александр Антропенко (отец депутата Госдумы Игоря Антропенко), расторгли минувшим летом из-за ненадлежащих темпов работ.

Всего в девятиэтажке насчитывается 144 квартиры общей площадью 8,8 тыс. кв. метров. В феврале готовность долгостроя оценивалась всего в 65 %.