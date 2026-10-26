Омских студентов внезапно отправят помогать на крупные стройки

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В Омской области студенческие отряды планируют привлечь к строительству крупных объектов. Условия их работы обсудили представители строительных компаний, регионального отделения «Российских студенческих отрядов», Общественного совета при минстрое и Министерства строительства и архитектуры Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– В регионе более 300 строительных организаций, и мотивированная молодежь – это очень ценный ресурс. Молодежь быстро схватывает, что нужно делать. С шефской помощью стройотрядовцы быстро становятся настоящими профи на стройках. Всегда легче научить, чем переучивать непрофессиональные кадры, – заявил Александр Рашко.

В минстрое уточнили, что студентов планируют привлекать к работе на объектах, где есть потребность в дополнительных рабочих. Представители студотрядов рассказали, как готовят участников к работе, а застройщики обозначили свои кадровые потребности. В Общественном совете при региональном минстрое подчеркнули, что сотрудничество должно быть открытым и приносить пользу области.

Руководитель Омского регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Александр Черепанов отметил, что участники готовы к сложной работе.

– Бойцы мотивированы на любую сложную работу. В омских вузах и колледжах они проходят дополнительное обучение. К тому же есть государственная программа, которая финансово стимулирует работодателей нанимать участников студенческих отрядов во время каникул, – добавил Александр Черепанов.

Участники встречи также обсудили готовность застройщиков сотрудничать со студенческими отрядами, выбор первых строительных площадок, контроль за условиями труда и качеством работ. Отдельно рассмотрели возможность проведения совместных социальных проектов.

– Такой формат позволяет соединить ресурсы отрасли, молодежной инициативы, власти и общественного контроля ради общего результата, – подытожил член Общественного совета при региональном минстрое Петр Козлов.

Для дальнейшей работы сформируют специальную группу, которая подготовит дорожную карту с перечнем объектов жилищного и социального строительства. К работам на этих площадках в 2027 году планируют привлечь студенческие отряды.