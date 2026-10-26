Омская площадка «Газпромнефть-СМ» расширяет выпуск отечественных масел

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«Газпромнефть – смазочные материалы», одна из производственных площадок которой находится в Омске, запустила производство специализированных масел для промышленного компрессорного оборудования. Новые продукты предназначены для работы при высоких нагрузках и в разных климатических условиях.

Компрессоры применяют в энергетике, нефтегазовой отрасли, металлургии, строительстве и на транспорте. Синтетические масла «Газпром нефти» рассчитаны на эксплуатацию в широком диапазоне температур и, по данным компании, превосходят зарубежные аналоги.

Рецептуры разработали инженеры научно-исследовательского центра смазочных материалов «Газпром нефти». При создании продукции специалисты изучили требования производителей компрессорного оборудования и использовали цифровую платформу на базе искусственного интеллекта. С ее помощью подобрали состав синтетической основы и пакет присадок, которые обеспечивают необходимые характеристики масел.

Генеральный директор компании Сергей Стародубцев отметил, что в последние годы компания расширила ассортимент за счет продуктов, которые ранее не выпускались в России.

– «Газпромнефть-СМ» за последние несколько лет расширила ассортимент смазочных материалов за счет новых спецификаций продукции, которые до недавнего момента в нашей стране не производились. Это масла для всех видов транспорта, уникальные белые масла для пищевой промышленности и фармацевтики, индустриальные масла для энергетики и крупных инфраструктурных проектов. Вся эта инновационная продукция – результат эффективной работы команды аналитиков, ученых и инженеров. Разрабатывая собственные решения, мы формируем основу технологического суверенитета и устойчивости отечественной промышленности и экономики, – заявил Стародубцев.

Напомним, ранее сообщалось, что на Омском заводе смазочных материалов начали выпуск отечественного масла для газопоршневых двигателей.