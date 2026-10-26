Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

В разрытые ямы в Омске начали падать лошади

В микрорайоне Входном животное провалилось в незакрытый коммунальщиками котлован.
Лошадь в яме

На территории микрорайона Входного на окраине Омска животное оказалось в плену разрытой коммунальной траншеи возле дома № 13/1. Видео появилось в социальных сетях. По сообщениям очевидцев, яму на объекте подготовили еще в летний период, однако защитные ограждения установить забыли.

– Тепловая компания все разрыла еще летом. Ограждения нет. Работы не ведутся. Неравнодушные жители своими силами около двух часов вызволяли животное. Все прошло хорошо, лошадь жива. Когда закопают эти ямы?! – говорится в посте.

В городской администрации заявили, что по указанному адресу ведутся плановые работы на сетях отопления, а сама площадка была должным образом огорожена. В муниципалитете отметили, что подача горячей воды и тепла жителям не прекращалась, а специалисты службы оказали содействие и помогли вывести лошадь, попавшую в опасное место. Завершить обратную засыпку грунта и полное благоустройство участка рабочие планируют до 27 октября.

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·Общество·Олег Кипорук

В разрытые ямы в Омске начали падать лошади

В микрорайоне Входном животное провалилось в незакрытый коммунальщиками котлован.
Лошадь в яме

На территории микрорайона Входного на окраине Омска животное оказалось в плену разрытой коммунальной траншеи возле дома № 13/1. Видео появилось в социальных сетях. По сообщениям очевидцев, яму на объекте подготовили еще в летний период, однако защитные ограждения установить забыли.

– Тепловая компания все разрыла еще летом. Ограждения нет. Работы не ведутся. Неравнодушные жители своими силами около двух часов вызволяли животное. Все прошло хорошо, лошадь жива. Когда закопают эти ямы?! – говорится в посте.

В городской администрации заявили, что по указанному адресу ведутся плановые работы на сетях отопления, а сама площадка была должным образом огорожена. В муниципалитете отметили, что подача горячей воды и тепла жителям не прекращалась, а специалисты службы оказали содействие и помогли вывести лошадь, попавшую в опасное место. Завершить обратную засыпку грунта и полное благоустройство участка рабочие планируют до 27 октября.

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Рубрика - Общество