Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

Замерзнем зимой: водители омских троллейбусов пожаловались на поломку подстанции

Омичи просят мэрию вмешаться в ситуацию на пункте выпуска «Солнечный».
троллейбус

Водители омских троллейбусов обратились к городским властям с просьбой решить проблему с неисправным оборудованием на пункте выпуска «Солнечный». По словам работников, из-за сбоев в работе подстанции подвижной состав дергается на линии, а печи в салонах и кабинах не греют.

Кроме того, из-за технических неполадок компрессоры не способны нормально накачивать воздух в пневмосистему машин. Водители отмечают, что руководство МП «Электрический транспорт» не предпринимает мер для устранения нарушений, хотя проблема тянется еще с декабря 2025 года. Накануне зимних холодов сотрудникам приходится просить помощи напрямую у администрации Омска.

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·Общество·Олег Кипорук

Замерзнем зимой: водители омских троллейбусов пожаловались на поломку подстанции

Омичи просят мэрию вмешаться в ситуацию на пункте выпуска «Солнечный».
троллейбус

Водители омских троллейбусов обратились к городским властям с просьбой решить проблему с неисправным оборудованием на пункте выпуска «Солнечный». По словам работников, из-за сбоев в работе подстанции подвижной состав дергается на линии, а печи в салонах и кабинах не греют.

Кроме того, из-за технических неполадок компрессоры не способны нормально накачивать воздух в пневмосистему машин. Водители отмечают, что руководство МП «Электрический транспорт» не предпринимает мер для устранения нарушений, хотя проблема тянется еще с декабря 2025 года. Накануне зимних холодов сотрудникам приходится просить помощи напрямую у администрации Омска.

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Рубрика - Общество