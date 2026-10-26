Омск-информ
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·Общество·Магнит Комаров

Мечты сбываются: под Омском газифицировали почти тысячу домов

Новая сеть газораспределения появилась в селе Надеждино.
Газпром межрегионгаз Омск

В селе Надеждино Омского района ввели в эксплуатацию новую сеть газораспределения протяженностью 10,2 км. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Новая инфраструктура создала техническую возможность подключения к голубому топливу 954 домовладений. Как уточнили в пресс-службе губернатора, подключиться к газу смогут не только существующие дома, но и те, которые только планируют строить, в том числе в районах перспективной жилой застройки. Помимо газопроводов, в Надеждино установили три пункта редуцирования газа.

Работу по газификации Омской области региональные власти ведут совместно с «Газпромом».

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·Общество·Магнит Комаров

Мечты сбываются: под Омском газифицировали почти тысячу домов

Новая сеть газораспределения появилась в селе Надеждино.
Газпром межрегионгаз Омск

В селе Надеждино Омского района ввели в эксплуатацию новую сеть газораспределения протяженностью 10,2 км. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Новая инфраструктура создала техническую возможность подключения к голубому топливу 954 домовладений. Как уточнили в пресс-службе губернатора, подключиться к газу смогут не только существующие дома, но и те, которые только планируют строить, в том числе в районах перспективной жилой застройки. Помимо газопроводов, в Надеждино установили три пункта редуцирования газа.

Работу по газификации Омской области региональные власти ведут совместно с «Газпромом».

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Рубрика - Общество