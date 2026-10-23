Омичи могут потерять деньги при оплате газа по старым реквизитам

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Новые квитанции за газ на следующей неделе получат около 350 тысяч омичей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Документы предназначены для потребителей, которые ранее обслуживались в АО «Омскгоргаз». С 1 октября компания перешла в собственность государства и была преобразована в унитарное предприятие.

- Со вторника, 27 октября, платежные документы за текущий месяц поступят в доставку. В первой квитанции будут указаны новые лицевые счета абонентов и реквизиты ГУП. Их необходимо внимательно сверить перед оплатой, особенно если вы используете онлайн-банки и автоплатежи, - заявили в мэрии.

Оплачивать газ за октябрь и последующие месяцы нужно по новым реквизитам. Перевод на прежние счета АО «Омскгоргаз» не засчитают, а вернуть деньги не удастся.

В платежный документ также включат соглашение о замене стороны по договору. Оплачивая квитанцию, абонент автоматически подтвердит согласие продолжить договорные отношения с новым поставщиком. Поэтому заключать договор с ГУП «Омскгоргаз» заново не потребуется.

Напомним, ранее сообщалось, что на проведение газа в частные дома Омска планируют направить полмиллиарда рублей.