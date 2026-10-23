В Омской области придумали оригинальный способ борьбы с вандалами

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В Омской области нашли необычный способ защитить городское имущество от вандалов. Как пишут в соцсетях, с центральной площади Ленина в Таре стали убирать скамейки. В местной администрации пояснили, что их решили временно спрятать, чтобы уберечь от повреждений.

– Чтобы защитить площадь от вандализма, временно убраны скамейки. Указать сроки, когда скамейки будут возвращены на место, пока не можем, – уточнили в пресс-службе.

Местные жители в комментариях обратили внимание, что скамейки пропали также из Тихвинского парка. При этом, как утверждают горожане, оттуда вывезли и мусорные урны.

– Чтобы защитить парк от вандализма, временно убраны скамейки и урны. Указать сроки, когда урны и скамейки будут возвращены на место, пока не можем. Работниками городского хозяйства, волонтерами убирается мусор, но он также ежедневно появляется вновь и вновь. Уважаемые жители, давайте беречь наш парк вместе! Выбрасывайте мусор в контейнеры у входа и подавайте хороший пример другим, – подчеркнули в администрации.

Кроме того, жители предложили установить на площади камеры наблюдения и вернуть скамейки на место. В администрации Тарского района пояснили, что рассмотреть такую возможность планируют в будущем при условии дополнительного финансирования.