Омск-информ
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·Происшествия·Андрей Андреев

Вандал разгромил Аллею олимпийских чемпионов в Омске

Неизвестный горожанин выломал фонарь.
Аллея олимпийцев

По обновленной Аллее олимпийских чемпионов в Омске прошелся вандал. Кто-то выломал фонарную стойку с табличками.

Фотографию разрушения опубликовал «Омск_путеводитель». Фонарь валяется около дома № 64 на Иртышской набережной.

Отметим, что деревья с именами олимпийских чемпионов переехали на новую набережную в августе. Там высадили 74 краснолистных клена.

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·Происшествия·Андрей Андреев

Вандал разгромил Аллею олимпийских чемпионов в Омске

Неизвестный горожанин выломал фонарь.
Аллея олимпийцев

По обновленной Аллее олимпийских чемпионов в Омске прошелся вандал. Кто-то выломал фонарную стойку с табличками.

Фотографию разрушения опубликовал «Омск_путеводитель». Фонарь валяется около дома № 64 на Иртышской набережной.

Отметим, что деревья с именами олимпийских чемпионов переехали на новую набережную в августе. Там высадили 74 краснолистных клена.

6365
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Рубрика - Происшествия