Молодого омича поймали на «Жигулях» с надписью «НЕТУ» вместо номера

Фото: vk.ru/55mvd

В одном из поселков Омского района автоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ без номеров. Точнее, на месте номеров у машины была надпись краской «НЕТУ 55». Оказалось также, что у 18-летнего водителя нет прав.

Водителя отстранили от управления. На него составили протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим такого права) и ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков).

Машину отправили на специализированную стоянку. А молодому человеку придется заплатить до 20 000 рублей штрафа.