Омск-информ
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·Происшествия·Андрей Андреев

Омич пришел в гости и убил хозяина

Причиной преступления стало оскорбление.
нож

В поселке Муромцево Омской области произошло убийство. Как сообщает следственный комитет, преступление произошло 20 октября.

По версии следствия, вечером 35-летний мужчина поссорился с 60-летним знакомым, у которого был в гостях. Хозяин дома оскорбил гостя. В ответ на оскорбление гость ударил хозяина ножом в грудь. Пожилой мужчина скончался на месте.

С места преступления изъяли нож и другие вещественные доказательства. Подозреваемого задержали и собираются заключить под стражу.

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·Происшествия·Андрей Андреев

Омич пришел в гости и убил хозяина

Причиной преступления стало оскорбление.
нож

В поселке Муромцево Омской области произошло убийство. Как сообщает следственный комитет, преступление произошло 20 октября.

По версии следствия, вечером 35-летний мужчина поссорился с 60-летним знакомым, у которого был в гостях. Хозяин дома оскорбил гостя. В ответ на оскорбление гость ударил хозяина ножом в грудь. Пожилой мужчина скончался на месте.

С места преступления изъяли нож и другие вещественные доказательства. Подозреваемого задержали и собираются заключить под стражу.

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Рубрика - Происшествия