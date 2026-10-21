Мужчина взял на работу рецидивистку из Омска и поплатился

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Жительница Омской области обокрала работодателя и его жену. Как сообщают полицейские, кража произошла в Сургатском районе.

О краже в полицию заявил 53-летний местный житель. Он с женой владеет кафе в Сургуте. Накануне две сотрудницы, которые работают в кафе вахтовым методом, ночевали в доме работодателей.

Как выяснили полицейские, одна из сотрудниц забрала из спальни хозяина мешочек с золотыми украшениями на 150 тысяч рублей. Ранее судимая 31-летняя женщина присвоила кольца, серьги, цепочку и подвески. Когда женщину задержали, у нее изъяли часть драгоценностей. Однако еще часть она умудрилась потерять.

– Рано утром уже возле кафе, отойдя к придорожному туалету, фигурантка раскрыла мешочек, откуда выпали кольцо и сережка. В сумерках омичка этого не заметила. К тому же женщину спугнул неожиданно появившийся владелец заведения, – сообщили в полиции.

Следователи возбудили уголовное дело. Отметим, что женщину уже судили за умышленное причинение легкого вреда здоровью, грабеж и кражи.