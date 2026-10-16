Омск-информ
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·Происшествия·Андрей Андреев

В Омске задержали коллекционера, пугающего людей по ночам

У мужчины изъяли целую коллекцию холодного оружия.
ножи

Минувшей ночью полицейские задержали в Нефтяниках пьяного 55-летнего омича. Напуганные местные жители вызвали правоохранителей из-за мужчины, гуляющего с ножом в районе улицы Малунцева.

На допросе в отделении омич уверял, что никому не хотел причинить вреда. На вопрос об употреблении алкоголя он сказал: «Безусловно. У меня был запой! По причине душевного волнения».

– Мне показалось, что мой друг находится в опасности, и я пошел с ножом. У меня интуиция сработала, – рассказал мужчина.

Нож оказался экспонатом из коллекции омича. При осмотре его дома полицейские изъяли еще 10 ножей в ножнах и 4 раскладных. Все экспонаты направили на экспертизу.

Мужчину привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

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·Происшествия·Андрей Андреев

В Омске задержали коллекционера, пугающего людей по ночам

У мужчины изъяли целую коллекцию холодного оружия.
ножи

Минувшей ночью полицейские задержали в Нефтяниках пьяного 55-летнего омича. Напуганные местные жители вызвали правоохранителей из-за мужчины, гуляющего с ножом в районе улицы Малунцева.

На допросе в отделении омич уверял, что никому не хотел причинить вреда. На вопрос об употреблении алкоголя он сказал: «Безусловно. У меня был запой! По причине душевного волнения».

– Мне показалось, что мой друг находится в опасности, и я пошел с ножом. У меня интуиция сработала, – рассказал мужчина.

Нож оказался экспонатом из коллекции омича. При осмотре его дома полицейские изъяли еще 10 ножей в ножнах и 4 раскладных. Все экспонаты направили на экспертизу.

Мужчину привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

1875
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Рубрика - Происшествия