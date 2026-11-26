Omskinform.ru

Молодого человека, который вечером 24 ноября упал с Ленинградского моста в Омске, до сих пор не обнаружили. Как сообщили «Омск-информу» в региональном УМВД, поисковые мероприятия продолжаются, по факту случившегося идет проверка.

– Не найден, поиски продолжаются, – сообщили в пресс-службе полиции.

Напомним, что сигнал о стоящем на краю переправы парне в темной одежде поступил в отдел полиции № 3 во вторник около 16:41. Однако когда прохожие поднялись наверх через минуту-полторы, его на месте уже не было.

Позже полицейские изучили записи камер видеонаблюдения. Правоохранители установили, что молодой человек упал в воду самостоятельно. Личность пропавшего и обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

Напомним, что в октябре произошла похожая история. В начале месяца волонтеры объявили о поисках 22-летнего Ильяра Мамлюкаева. По данным поисковиков, парня в последний раз видели на мосту у Телецентра.

Как стало известно позже, на переправе нашли его одежду. Молодого человека искали несколько дней: волонтеры прочесывали акваторию Иртыша. Через почти две недели после исчезновения его нашли мертвым.

Ситуация с безопасностью на водоемах региона остается напряженной. Согласно статистике МЧС, за прошлый год на воде в Омской области зарегистрировали 47 происшествий, унесших жизни 39 человек, а суммарно за период с 2021 по 2025 год на водоемах региона погибли 153 человека.

Ранее в омской полиции объявили о поиске женщины, причастной к обману работника аптеки на улице Красный Путь.