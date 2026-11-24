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Инцидент произошел накануне в 06:15 на стоянке торгового центра, расположенного на улице Комарова, где сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль «Мицубиси». О случившемся рассказали в полиции, уточнив, что за рулем иномарки находился 17-летний юноша, у которого нет прав.

Во время общения с подростком инспекторы заметили у него характерные симптомы алкогольного или иного опьянения. Чтобы подтвердить личность несовершеннолетнего, его препроводили в отдел полиции. Туда же вызвали преподавателя учебного заведения и специалиста из подразделения по делам несовершеннолетних. В их компании юноше предложили пройти освидетельствование в медицинском учреждении, но он ответил отказом.

В отношении молодого человека оформлено сразу несколько административных протоколов. Один из них касается игнорирования требования о медицинском освидетельствовании, второй – эксплуатации транспортного средства, которое не прошло регистрацию в положенном порядке.

Отметим, что автомобиль снят с учета. В настоящее время транспортное средство находится на специализированной стоянке.