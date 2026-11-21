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С января 2026 года население Омской области добровольно передало полиции 36 единиц оружия и почти 200 патронов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Среди сданного – охотничьи ружья, обрезы, газовые пистолеты, револьверы и сигнальные устройства. Прием ведется и для неисправных экземпляров. Общая сумма выплат превысила 140 тыс. рублей, причем основная часть средств досталась жителям районов области.

Двое жителей Калачинского района уже получили причитающиеся им деньги. Мужчина передал ружье, доставшееся ему после кончины дяди, и получил 4 тыс. рублей. Пожилая сельчанка сдала револьвер и обрез умершего супруга, за что ей выплатили 9 тыс. рублей.

За хранение оружия без регистрации предусмотрена уголовная ответственность по статьям 222–222.2 УК РФ. С начала года в регионе зафиксировано 42 преступления с применением оружия, 33 из них произошли в сельской местности. Из незаконного оборота изъято 54 единицы оружия, свыше 5,2 тыс. боеприпасов, четыре взрывных устройства и около 8 кг взрывчатых веществ.