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Роспотребнадзор обновил методические рекомендации, согласно которым детям в возрасте от одного года до семи лет на дневной сон теперь следует отводить от 2,5 до 3 часов – на полчаса больше, чем раньше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ ведомства.

В соответствии с рекомендациями, малышам до года в сутки необходимо спать не меньше 14–15 часов. Для детей постарше – от года до семи лет – общая продолжительность сна должна составлять 12–12,5 часа, причем 2,5–3 часа из этого времени приходятся на дневной отдых.

– Рекомендованная общая продолжительность суточного сна для детей до одного года – не менее 14–15 часов, от одного года до семи лет – 12–12,5 часа, из которых 2,5–3,0 отводится дневному сну, – говорится в документе.

Ранее действовавшая редакция методических рекомендаций, выпущенная в 2021 году, предусматривала для детей от года до семи лет дневной сон продолжительностью от 2 до 2,5 часа. Таким образом, новый норматив превышает прежний на 30 минут.