·Общество

Омичи ставили укладывать детей спать под «белый шум»

Равномерный звуковой фон оказался в семь раз популярнее мелодичных песен для укачивания.

Жители России повально используют так называемый «белый шум» для укладывания детей спать. Равномерный звуковой фон в 7 раз популярнее традиционных колыбельных песен, сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «КИОН Музыка». Оно проводилось ко Всемирному дню сна, который в этом году отмечается 13 марта.

– Выяснилось, что за последние шесть месяцев, в период с 1 сентября 2025 года по 1 марта текущего года, «белый шум» оказался в семь раз популярнее мелодичных песен для укачивания. При этом востребованность «белого шума» выросла и год к году на 16%, – говорится в исследовании.

На сервисе «КИОН Музыка» самые популярные звуковые дорожки – записи, напоминающие звучания автомобильного шоссе, летящего самолета и спокойного дождя.

