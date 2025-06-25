Омск-Информ
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·Общество

Портят сон сразу несколько факторов.
Летом у людей может ухудшится сон. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой  на врача отделения медицины сна, члена межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов» Алену Гаврилову.
Виной этому длинный световой день. Из-за длинного светового дня гормон сна мелатонин синтезируется позже. И желание пойти спать смещается.
– Рассветает рано, поэтому солнечный свет будит человека, и он не высыпается. К тому же многие гуляют вечерами дольше обычного и идут спать позже. Это тоже приводит к недосыпу, – рассказала эксперт.
Повредить сну может и жара. В идеале температура в комнате должна быть не выше 25 градусов. Поэтому лучше открыть окно на ночь или включить кондиционер. Не лишним будет и обзавестись шторами блэкаут и маской для сна.
Андрей Андреев
·Общество

Портят сон сразу несколько факторов.
Летом у людей может ухудшится сон. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой  на врача отделения медицины сна, члена межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов» Алену Гаврилову.
Виной этому длинный световой день. Из-за длинного светового дня гормон сна мелатонин синтезируется позже. И желание пойти спать смещается.
– Рассветает рано, поэтому солнечный свет будит человека, и он не высыпается. К тому же многие гуляют вечерами дольше обычного и идут спать позже. Это тоже приводит к недосыпу, – рассказала эксперт.
Повредить сну может и жара. В идеале температура в комнате должна быть не выше 25 градусов. Поэтому лучше открыть окно на ночь или включить кондиционер. Не лишним будет и обзавестись шторами блэкаут и маской для сна.
Андрей Андреев