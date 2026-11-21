Фото: Freepik.com

Социальный фонд России опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию, что в 2027 году ни один житель страны не сможет оформить пенсию. Заявление опубликовано на официальном сайте фонда.

По данным ведомства, в течение 2026 года почти миллион человек уже получили выплаты досрочно либо независимо от возраста. Специалисты фонда прогнозируют, что в следующем году будет принято более миллиона решений о назначении пенсий разных видов.

– За 10 месяцев 2026 года уже назначен почти миллион пенсий раньше пенсионного возраста или безотносительно к нему. В следующем году, согласно прогнозам Социального фонда, будет также вынесено свыше миллиона решений о назначении различных видов пенсии, – говорится в сообщении на официальном сайте фонда.

В 2027 году право на выплаты сохранят шахтеры, моряки, летчики, геологи и водители общественного транспорта – те, чей труд сопряжен с вредными или тяжелыми условиями. Им пенсия положена при достижении установленного возраста либо при наличии нужной выслуги. Также выплаты получат граждане, накопившие необходимый северный стаж.

Помимо этого, фонд продолжит в полном объеме назначать пенсии по инвалидности и по потере кормильца, пособия многодетным матерям с тремя и более детьми и родителям детей-инвалидов. Сохранятся и выплаты для тех, кто достиг пенсионного возраста, но отложил обращение за ними.