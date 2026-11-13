Работающим омичам пересчитают пенсии

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Социальный фонд России пересчитает размер пенсий трудоустроенным гражданам с 1 августа 2027 года. Корректировка коснется тех, за кого работодатели в течение 2026 года перечисляли страховые взносы.

В пресс-службе ведомства уточнили, что августовский перерасчет пройдет в дополнение к плановой индексации выплат. Подавать дополнительные заявления для получения прибавки не потребуется – перерасчет будет произведен автоматически на основании данных, которые уже есть в системе Соцфонда.

Ранее Социальный фонд объявил о предстоящем повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии, которое состоится в рамках второго этапа индексации с 1 февраля 2027 года.