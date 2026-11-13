Синоптики объяснили, почему в Омск никак не приходит холодная зима

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В ближайшие дни в Омске и области сохранится плюсовая дневная температура, однако водителей предупреждают о ночной гололедице. Потепление в регион принесут теплые воздушные массы с Атлантики.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, с 13 по 16 ноября погоду в регионе будет определять антициклон. В эти дни ожидается преимущественно облачная погода. В субботу, 14 ноября, и в понедельник, 16 ноября, местами по области пройдут дождь, снег и мокрый снег.

В ночные часы столбики термометров покажут от –4 до +1 градуса, из-за чего на дорогах может образоваться гололедица. Днем воздух прогреется до 0...+5 градусов.

Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, но к понедельнику усилится до 8–13 метров в секунду.