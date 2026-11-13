Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Общество·Мария Филимонова

Снег и похолодание: омичам рассказали о погоде на пятницу

Ночью температура воздуха опустится до –6 °C.
погода осень дождь

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 13 ноября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –1...+4 °C.

Ожидается переменная облачность и слабые осадки. Местами возможна гололедица на дорогах. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти.

К ночи похолодает до –1...–6 °C. Местами будет идти слабый снег, сохранится гололедица на дорогах. Южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление не изменится.

Читайте также

·Общество·Мария Филимонова

Снег и похолодание: омичам рассказали о погоде на пятницу

Ночью температура воздуха опустится до –6 °C.
погода осень дождь

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 13 ноября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –1...+4 °C.

Ожидается переменная облачность и слабые осадки. Местами возможна гололедица на дорогах. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти.

К ночи похолодает до –1...–6 °C. Местами будет идти слабый снег, сохранится гололедица на дорогах. Южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление не изменится.

Больше по тегу - #погода
Рубрика - Общество