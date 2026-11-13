Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

Омичам снова не дают улететь на юг

Утренний рейс в Минеральные Воды перенесли на вечер.
аэропорт

Утром 13 ноября в расписании Омского аэропорта произошли сбои – из графика выбились сразу несколько рейсов. Дольше всего вылета приходится ждать пассажирам, направляющимся на юг страны.

Согласно данным онлайн-табло, утренний рейс в Минеральные Воды перенесли с 09:00 на 17:30 – задержка составила 8,5 часа. Причиной стало позднее прибытие самолета в Омск: борт, который должен был приземлиться в 08:00, вылетит из Минеральных Вод только около 10 утра.

Кроме того, с опозданием почти на два часа из Омска в Москву отправились два утренних рейса авиакомпании «Победа».

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·Общество·Мария Филимонова

Омичам снова не дают улететь на юг

Утренний рейс в Минеральные Воды перенесли на вечер.
аэропорт

Утром 13 ноября в расписании Омского аэропорта произошли сбои – из графика выбились сразу несколько рейсов. Дольше всего вылета приходится ждать пассажирам, направляющимся на юг страны.

Согласно данным онлайн-табло, утренний рейс в Минеральные Воды перенесли с 09:00 на 17:30 – задержка составила 8,5 часа. Причиной стало позднее прибытие самолета в Омск: борт, который должен был приземлиться в 08:00, вылетит из Минеральных Вод только около 10 утра.

Кроме того, с опозданием почти на два часа из Омска в Москву отправились два утренних рейса авиакомпании «Победа».

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Рубрика - Общество