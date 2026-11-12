После атаки беспилотников омичи застряли в аэропорту на 17 часов

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После вчерашней атаки беспилотников на Омск в аэропорту наблюдаются задержки рейсов. Вылет борта Red Sea Airlines в египетский Шарм-эль-Шейх перенесли с 0:30 на 18:00, то есть на 17,5 часов.

Также вовремя не смог отправиться самолет «России» в Санкт-Петербург. Его сместили в расписании с 5:10 на 5:33. С небольшими задержками отправились и другие самолеты в Санкт-Петербург и Москву.

Напомним, режим беспилотной опасности объявили в Омской области около 15:36. Он действовал более 8 часов. Это была самая масштабная атака за всю историю нападений дронов на регион.