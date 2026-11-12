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Поезд Деда Мороза поменял маршрут из-за рухнувшего моста: ждать ли волшебника в Омске?

В РЖД сообщили, что омскую остановку 28 ноября пока не отменяли.
Поезд Деда Мороза

Праздничный состав Деда Мороза, курсирующий по российским городам, был вынужден поменять маршрут следования после аварии на Северной железной дороге – часть запланированных встреч отменили, а другие перенесли. Как сообщили в РЖД, причиной корректировок стало ЧП на перегоне Черемуха – Виледь, случившееся 10 ноября.

Тогда рухнул один из пролетов железнодорожного моста, из-за чего грузовые вагоны сошли с рельсов, а движение по поврежденному участку приостановили. В момент аварии новогодний поезд находился на территории Республики Коми, и организаторам пришлось пересматривать дальнейший путь. Праздники на станциях Сольвычегодск (16 ноября) и Зуевка (19 ноября) отменены полностью. Встречи в Котласе-Южном, Кирове и Глазове предварительно сдвинули на январь 2027 года, о точных датах обещают сообщить позже. Остановки в городах Коми – Воркуте, Усинске, Печоре, Сосногорске, Ухте, Микуни и Сыктывкаре – пока остаются в прежнем расписании.

В РЖД рассчитывают вернуться к первоначальному графику путешествия с 20 ноября. Омскую остановку волшебного состава пока не отменяли и не переносили: по расписанию на сайте проекта поезд должен приехать в город 28 ноября в 11:00, а стоянка продлится до 15:55. Тем, чьи визиты в резиденцию Деда Мороза и на кукольный спектакль сдвинулись, беспокоиться не стоит – ранее купленные билеты будут действовать на новые даты. При отказе от посещения их можно сдать, а возобновить продажи билетов планируют не раньше 17 ноября. Организаторы советуют следить за актуальным расписанием на официальном сайте проекта.

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·Общество·Андрей Андреев

Поезд Деда Мороза поменял маршрут из-за рухнувшего моста: ждать ли волшебника в Омске?

В РЖД сообщили, что омскую остановку 28 ноября пока не отменяли.
Поезд Деда Мороза

Праздничный состав Деда Мороза, курсирующий по российским городам, был вынужден поменять маршрут следования после аварии на Северной железной дороге – часть запланированных встреч отменили, а другие перенесли. Как сообщили в РЖД, причиной корректировок стало ЧП на перегоне Черемуха – Виледь, случившееся 10 ноября.

Тогда рухнул один из пролетов железнодорожного моста, из-за чего грузовые вагоны сошли с рельсов, а движение по поврежденному участку приостановили. В момент аварии новогодний поезд находился на территории Республики Коми, и организаторам пришлось пересматривать дальнейший путь. Праздники на станциях Сольвычегодск (16 ноября) и Зуевка (19 ноября) отменены полностью. Встречи в Котласе-Южном, Кирове и Глазове предварительно сдвинули на январь 2027 года, о точных датах обещают сообщить позже. Остановки в городах Коми – Воркуте, Усинске, Печоре, Сосногорске, Ухте, Микуни и Сыктывкаре – пока остаются в прежнем расписании.

В РЖД рассчитывают вернуться к первоначальному графику путешествия с 20 ноября. Омскую остановку волшебного состава пока не отменяли и не переносили: по расписанию на сайте проекта поезд должен приехать в город 28 ноября в 11:00, а стоянка продлится до 15:55. Тем, чьи визиты в резиденцию Деда Мороза и на кукольный спектакль сдвинулись, беспокоиться не стоит – ранее купленные билеты будут действовать на новые даты. При отказе от посещения их можно сдать, а возобновить продажи билетов планируют не раньше 17 ноября. Организаторы советуют следить за актуальным расписанием на официальном сайте проекта.

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Рубрика - Общество