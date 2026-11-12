Поезд Деда Мороза поменял маршрут из-за рухнувшего моста: ждать ли волшебника в Омске?

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Праздничный состав Деда Мороза, курсирующий по российским городам, был вынужден поменять маршрут следования после аварии на Северной железной дороге – часть запланированных встреч отменили, а другие перенесли. Как сообщили в РЖД, причиной корректировок стало ЧП на перегоне Черемуха – Виледь, случившееся 10 ноября.

Тогда рухнул один из пролетов железнодорожного моста, из-за чего грузовые вагоны сошли с рельсов, а движение по поврежденному участку приостановили. В момент аварии новогодний поезд находился на территории Республики Коми, и организаторам пришлось пересматривать дальнейший путь. Праздники на станциях Сольвычегодск (16 ноября) и Зуевка (19 ноября) отменены полностью. Встречи в Котласе-Южном, Кирове и Глазове предварительно сдвинули на январь 2027 года, о точных датах обещают сообщить позже. Остановки в городах Коми – Воркуте, Усинске, Печоре, Сосногорске, Ухте, Микуни и Сыктывкаре – пока остаются в прежнем расписании.

В РЖД рассчитывают вернуться к первоначальному графику путешествия с 20 ноября. Омскую остановку волшебного состава пока не отменяли и не переносили: по расписанию на сайте проекта поезд должен приехать в город 28 ноября в 11:00, а стоянка продлится до 15:55. Тем, чьи визиты в резиденцию Деда Мороза и на кукольный спектакль сдвинулись, беспокоиться не стоит – ранее купленные билеты будут действовать на новые даты. При отказе от посещения их можно сдать, а возобновить продажи билетов планируют не раньше 17 ноября. Организаторы советуют следить за актуальным расписанием на официальном сайте проекта.