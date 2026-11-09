Ломает стереотип: эксперт оценил присвоение Омску статуса новогодней столицы

Фото: Omskinform.ru

Политолог Павел Склянчук оценил присвоение Омску статуса новогодней столицы России на 2027–2028 годы. Эксперт отметил, что серия почетных званий при губернаторе Виталии Хоценко помогает привлекать в регион деньги из центра и ломать депрессивный стереотип о городе.

– Когда граждане видят, что их город постоянно находится в центре позитивного федерального внимания, уходит синдром «у нас все плохо, власти нас забыли». А для молодежи это становится важным фактором: плотность культурных событий, крутой досуг и развитая инфраструктура способствуют желанию остаться или приехать в регион, – подчеркнул Склянчук в своем телеграм-канале.

Политолог добавил, что статус от Минкультуры РФ конвертируется в прямую выгоду: город получит целевые субсидии на благоустройство улиц и обновление учреждений культуры к январским праздникам.

Напомним, что Омск был официально объявлен новогодней столицей России в минувшую пятницу, 6 ноября.