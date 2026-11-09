В Омске завершили благоустройство набережной возле Центрального пляжа

На Иртышской набережной в районе пляжа «Центральный-2» полностью завершили работы по благоустройству. Финальным аккордом проекта стала установка декоративных навесов рядом с круглыми скамейками возле дома № 9/1.
Как сообщил мэр Сергей Шелест, новую площадку задумывали как тихое место для отдыха.
– Новая локация представляет собой место для отдыха, откуда можно будет понаблюдать за природой, почитать книгу или передохнуть после долгой пешей прогулки, – отметил мэр.
Монтаж теневых навесов закрыл программу ремонта второй очереди пляжа. За сезон строители переложили пешеходные зоны и лестничные спуски, заасфальтировали проезд, проложили отдельную велодорожку, укрепили склоны габионами, смонтировали новое уличное освещение и провели высадку деревьев и кустарников.
Впереди запланирован третий этап, в рамках которого предусмотрен демонтаж старых бортовых камней и остатков покрытия, укладка площади из гранитных плит и монтаж дополнительного освещения. Контракт на 10,8 млн рублей заключен с ООО «Бизнес-Строй».