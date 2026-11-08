Центральный омский пляж подготовили к зимней жаре

Фото: t.me/omsk_putevoditel

На Иртышской набережной в Омске у пляжа «Центральный-2» поставили навесы от солнца – те самые загадочные конструкции, которые ранее привлекли внимание омичей. Об окончании работ сообщил телеграм-канал Omsk_putevoditel.

Конструкции уже смонтированы, рядом с ними появились высаженные деревья и лавочки. Не исключено, что навесы оборудуют подсветкой.

Масштабное преображение территории от речного вокзала до Ленинградского моста стартовало в 2025 году и разбито на три последовательных этапа.

Первую очередь обновления за 105 млн рублей выполнило омское ООО «Архитектурно-строительная компания «Монолит». Подрядчики убрали аварийные деревья, провели подготовительные работы, возвели лестничные сходы, залили бетонные основания под пешеходные дорожки и создали зоны отдыха.

С апреля текущего года к второму этапу стоимостью 95,4 млн рублей приступило ООО «Возрождение» из Новосибирской области. Строители уложили новое асфальтовое и гранитное покрытие, сделали дорожки из палубной доски, площадку для батутов и велодорожку, а вдоль береговой линии установили скамейки, урны, лестницы, системы освещения и летний водопровод. Эта же организация отвечает за монтаж теневых навесов.

Впереди третий этап: демонтаж старых бортовых камней и остатков покрытия, укладка площади из гранитных плит и дополнительное освещение – контракт на 10,8 млн рублей заключен с ООО «Бизнес-Строй».