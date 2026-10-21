Омск-информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество·Андрей Андреев

На омской набережной появились странные объекты

Очевидцы посчитали это украшениями.
набережная

На омской набережной, неподалеку от пляжа «Центральный-2», появился необычный объект. Фотографии появились в канале «Омск.Изнанка» в MAX.

– Новые малые архитектурные формы. Пока они еще запечатаны, – сообщает автор поста.

Ранее сообщалось, что на Аллее олимпийцев в Омске поорудовал вандал. Неизвестный выломал фонарь с табличками.

2489

Читайте также

·Общество·Андрей Андреев

На омской набережной появились странные объекты

Очевидцы посчитали это украшениями.
набережная

На омской набережной, неподалеку от пляжа «Центральный-2», появился необычный объект. Фотографии появились в канале «Омск.Изнанка» в MAX.

– Новые малые архитектурные формы. Пока они еще запечатаны, – сообщает автор поста.

Ранее сообщалось, что на Аллее олимпийцев в Омске поорудовал вандал. Неизвестный выломал фонарь с табличками.

2489
Больше по тегу - #благоустройство
Рубрика - Общество