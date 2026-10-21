В Омске начали обрабатывать дороги от гололеда

Фото: max.ru/shelest_sn

В Омске коммунальные службы полностью подготовили спецтехнику к зимнему сезону. О стопроцентной готовности дорожных машин к работе в условиях заморозков и снегопадов сообщил мэр города Сергей Шелест.

Специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства заранее провели ревизию навесного оборудования и закупили необходимые расходные материалы. Бригады дорожно-эксплуатационных участков во всех округах Омска переведены в режим готовности к оперативным выездам при ухудшении погоды.

По словам мэра, городская техника уже прошла первые испытания в реальных условиях. Сегодня ночью рабочие выходили на прометание омских улиц и обработали рискованные участки дорог противогололедными материалами.

Напомним, что сегодня в Омске ожидаются осадки в виде дождя и снега.